Трети опит да тръгне делото за отстраняване на кмета на Минерални бани

Снимка: Булфото

Трети опит да бъде гледано делото за отстраняване на Мюмюн Искендер като кмет на Община Минерални бани ще направи днес Окръжният съд в Хасково. Делото е насрочено за 14 ч., а искането за отстраняването е на Софийска градска прокуратура, съобщава БНТ.

Обвинителят Ангел Кънев иска отстраняването му заради нови обвинения за деяния отпреди 2 месеца, свързани с разпореждане имоти за почти 1 милион лева.

На два пъти делото в Окръжния съд не тръгна, тъй като Искендер влезе в болница.

Кметът е обвинен за участие в организирана престъпна груба с цел усвояване на евросредства. Той бе под домашен арест, от който бе освободен, след като изтекоха 8-те месеца за разследване.

