Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж

Снимка: Пиксабей

Трети заподозрян е задържан във връзка с обира на Лувъра в Париж. Това съобщават френски медии.

Арестът е извършен късно снощи, предава БНТ.

Според първоначалната информация, задържаният е бил на местопрестъплението.

