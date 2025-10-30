Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж
30.10.2025 / 09:17 1
Снимка: Пиксабей
Трети заподозрян е задържан във връзка с обира на Лувъра в Париж. Това съобщават френски медии.
Арестът е извършен късно снощи, предава БНТ.
Според първоначалната информация, задържаният е бил на местопрестъплението.
