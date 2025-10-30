реклама

Трети заподозрян е задържан за обира на Лувъра в Париж

30.10.2025 / 09:17 1

Снимка: Пиксабей

Трети заподозрян е задържан във връзка с обира на Лувъра в Париж. Това съобщават френски медии.

Арестът е извършен късно снощи, предава БНТ.

Според първоначалната информация, задържаният е бил на местопрестъплението.

 

kjk (преди 38 минути)
Рейтинг: 150382 | Одобрение: 16702
Почна надпяването на канарчетата!!!;)УсмивкаУхилен

