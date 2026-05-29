Третират аварийно срещу комари по поречието на Дунав

Аварийно наземно третиране вече е стартирало успешно в почти всички засегнати населени места по поречието на река Дунав. Това стана ясно по време на среща между министърът на здравеопазването Катя Ивкова и представители от Асоциацията на дунавските общини (АДО) за координиране на спешните и дългосрочните мерки срещу разпространението на комари в крайдунавските региони. На срещата присъстваха и зам.-министърът на здравеопазването проф. Петко Салчев, както и директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. д-р Ива Христова, д.м.н., съобщават от Министерство на здравеопазването.

По данни на ведомството основен акцент в дискусията е поставен върху казуса със спряната обществена поръчка за дезинсекция и контрол на комарните популации. Министър Ивкова информира кметовете, че е изпратила официално писмо до Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) с молба казусът да бъде разгледан с приоритет. Целта е антимонополният орган да се произнесе с решение в най-кратък срок, за да може Министерството на здравеопазването да направи последващи анализи и да предприеме незабавни законови действия.

Двете страни се обединиха около решението, че ако КЗК излезе с отрицателно становище, най-ефективният алтернативен вариант за продължаване на процеса е дейностите да бъдат възложени директно на самите общини, а не както към момента – чрез регионалните здравни инспекции. Това може да се реализира чрез Решение на Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. Консенсус бе постигнат и по отношение на параметрите на бъдещата нова обществена поръчка – да бъде заложена с максимално дългия заложен в закона период от 3 години, за да се гарантира устойчивост, предвидимост и спокойствие за местната власт и гражданите през следващите сезони.

За да се постигне максимална ефективност на терен, министър Катя Ивкова пое ангажимент да проведе разговор с министъра на здравеопазването на Румъния. Целта е двете държави да координират съвместно плановете си за третиране на площите, тъй като контролът над популацията на комарите изисква синхронизирани действия от двете страни на границата.

От своя страна, представителите на Асоциацията на дунавските общини изразиха пълна готовност да продължат активното обработване на площите и през следващите месеци. Те се ангажираха да предоставят официално експертно становище по заданието за новата обществена поръчка, посочват от МЗ.

