Третият руснак, за който България е поискала изключение от санкциите на ЕС, е Искандер Махмудов

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Искандер Махмудов е третият руски гражданин, за когото България е поискала изключване от санкционните списъци в рамките на обсъждането на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз.

За другите двама отдавна се знае, че са руският патриарх Кирил и свързаният с „Лукойл“ Вагит Алекперов.

Според представената информация Искандер Махмудов оглавява обединението, което доставя резервни части за метро в София, информира бТВ.

Той е сред най-богатите предприемачи в Русия, като списание Forbes оценява състоянието му на 9,7 млрд долара. Махмудов е свързан и с Уралската минно-металургична компания, втория по големина производител на мед в Русия.

Премиерът Румен Радев обясни, че позицията на България е мотивирана от необходимостта да бъдат защитени националните интереси на страната в ключови сектори.

„И да е ясно, че не говорим за личности, а България да защити своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така както правят други държави членки на ЕС, специално за този 21 пакет санкции“, подчерта министър-председателят.

Редактор "Екип на Петел",

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