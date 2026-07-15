Третият руснак, за който България е поискала изключение от санкциите на ЕС, е Искандер Махмудов
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Искандер Махмудов е третият руски гражданин, за когото България е поискала изключване от санкционните списъци в рамките на обсъждането на 21-вия пакет санкции на Европейския съюз.
За другите двама отдавна се знае, че са руският патриарх Кирил и свързаният с „Лукойл“ Вагит Алекперов.
Според представената информация Искандер Махмудов оглавява обединението, което доставя резервни части за метро в София, информира бТВ.
Той е сред най-богатите предприемачи в Русия, като списание Forbes оценява състоянието му на 9,7 млрд долара. Махмудов е свързан и с Уралската минно-металургична компания, втория по големина производител на мед в Русия.
Премиерът Румен Радев обясни, че позицията на България е мотивирана от необходимостта да бъдат защитени националните интереси на страната в ключови сектори.
„И да е ясно, че не говорим за личности, а България да защити своите национални интереси в областта на енергетиката, на транспорта, така както правят други държави членки на ЕС, специално за този 21 пакет санкции“, подчерта министър-председателят.
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