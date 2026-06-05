Тревожна нощ изкараха във Варненско, контролирано изпускат водата на язовир „Генерал Колев“
Снимка: Областна администрация - Варна
Общините Дългопол и Вълчи дол обявиха частично бедствено положение след проливните дъждове и бури вчера.
Тревожна нощ изкараха във Варненско. В село Медовец преля дере и наводни 10 къщи.
Започна контролирано изпускане на водата от язовир „Генерал Колев“ заради повишаване на нивото му, предава bTV.
В едноименното село пороят е нанесъл щети по домовете.
Няма пострадали и бедстващи хора на територията на двете засегнати от пороя общини, съобщиха от областната управа във Варна.
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