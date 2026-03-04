Тревожна прогноза: 3,5 милиона случая на рак на гърдата до 2050 г.

Пекселс

Ново проучване прогнозира рязко увеличение на случаите и смъртните случаи от рак на гърдата в световен мащаб, като подчертава неравенствата между страните с високи и ниски доходи и набляга на превенцията и ранното откриване като ключови стратегии.

Прогнозира се, че ракът на гърдата ще се превърне в още по-голямо глобално здравно предизвикателство, като се очакват над 3,5 милиона нови случая годишно до 2050 г., според проучване, публикувано в The Lancet Oncology, цитирано от "Труд". Изследването подчертава нарастващите нива на заболеваемост и смъртност в световен мащаб, с резки разлики между страните с високи и ниски доходи.

Проучването, проведено от сътрудниците по изследване на рака на гърдата в глобалното бреме на заболяванията в сътрудничество с Института за здравни показатели и оценка (IHME) към Университета на Вашингтон, анализира данни от регистрите за рак от 1990 до 2023 г. в 204 страни и региони. То включва и интервюта със семейства и лица, полагащи грижи за жени, починали от рак на гърдата. Изследването прогнозира бъдещи случаи, смъртни случаи и загубени години здравословен живот поради заболяването.

През 2023 г. са регистрирани приблизително 2,3 милиона нови случая на рак на гърдата, като 73% от тях са в страни с висок и горен среден доход. Смъртните случаи са общо около 764 000, като 39% са в региони с по-ниски доходи. Заболяването остава водещата причина за преждевременна смърт сред жените в световен мащаб.

Страните с високи доходи като Монако, Андора, Франция, Германия и Ирландия регистрират най-високи нива на заболеваемост, с над 100 случая на 100 000 жени, докато страните с по-ниски доходи като Афганистан, Сомалия и Мозамбик имат най-ниските нива - 13 или по-малко на 100 000. Въпреки че нивата на заболеваемост в страните с високи доходи са се стабилизирали, регионите с ниски доходи са отбелязали рязко увеличение от 147% от 1990 г. насам.

Тенденциите в смъртността показват подобни неравенства. Между 1990 и 2023 г. смъртността в страните с високи доходи е спаднала с 30%, докато в страните с ниски доходи смъртността се е увеличила почти двойно, което отразява разликите в ранната диагностика, достъпа до лечение и здравната инфраструктура.

Възрастта също играе важна роля. През 2023 г. жените на 55 и повече години са били три пъти по-склонни да бъдат диагностицирани, отколкото тези на възраст 20–54 години. Случаите сред по-младите жени обаче са се увеличили с 29% от 1990 г. насам, вероятно поради променящите се модели на риск преди и след менопаузата.

Проучването отбелязва, че епидемиологията на рака на гърдата варира в различните части на Европа. Западна Европа, доминирана от страни с високи доходи, показва висока честота, но намаляващи нива на смъртност поради организирания скрининг, ранното откриване и достъпа до ефективно лечение. Централна и Източна Европа отчитат по-ниска честота, но по-бавно намаляване на смъртността, което подчертава неравномерното подобрение в здравеопазването.

В световен мащаб над една четвърт от загубените здравословни години са свързани с шест модифицируеми рискови фактора: висока консумация на червено месо, тютюнопушене, повишена кръвна захар, висок индекс на телесна маса, употреба на алкохол и ниска физическа активност. Това подчертава потенциала за превенция чрез интервенции в начина на живот и стратегии за обществено здраве.

Проучването заключва, че постигането на справедливи резултати за оцеляване ще изисква всеобхватни подходи, съчетаващи превенция, стабилни здравни системи, способни на ранно откриване и лечение, и универсален достъп до достъпни грижи. Изследователите също така подчертават необходимостта от увеличени инвестиции в наблюдение на рака, особено в страните с ограничени ресурси.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!