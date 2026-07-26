Тревожни данни от ДР Конго: 3075 случая на ебола

Снимка Пиксабей

Потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго продължават да нарастват, съобщава Ройтерс.

Общият брой на заразените вече е 3075, като 1354 души са починали вследствие на заболяването, пише novini.bg.

По-рано този месец епидемията се разпространи и в още две провинции на африканската държава. В опит да ограничат разпространението на вируса местните власти въведоха забрана за масови събирания.

Междувременно продължават клиничните изпитвания на потенциални терапии срещу вирусния щам, причинил настоящата смъртоносна епидемия от ебола.

Редактор "Екип на Петел",

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