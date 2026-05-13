Три дигитални карти точно локализират преместваемите, сезонните и кратковременните обекти в центъра на Варна

13.05.2026 / 11:16 0

За първи път варненският район „Одесос“ публикува три дигитални карти, на които ясно са локализирани всички преместваемите, сезонните и кратковременните обекти.
 
"Вярвам, че когато правилата са ясни и публични, редът и доверието идват естествено. Целта ни е по-подредена, честна и прозрачна градска среда - както за гражданите, така и за бизнеса.", каза районният кмет Янислава Шопова.
 
От районна администрация апелират към гражданите да разгледат картите и да помагат със сигнали при разминавания или предложения за промени.
 
🗺️ Карта за разполагане на преместваеми обекти (тип павилион): https://www.google.com/maps/d/u/3/edit…
 
🗺️ Карта за търговия с кратковременни обекти: https://www.google.com/maps/d/u/3/edit…
 
🗺️ Карта за търговия на открито със сезонни стоки: https://www.google.com/maps/d/u/3/edit…

