Три дни след труса във Венецуела извадиха живо бебе на 18 дни изпод руините

Кадър Нова телевизия

Трети ден продължават спасителните акции във Венецуела след смъртоносните земетресения в сряда. За истинско чудо заговориха в страната, след като бебе на 18 дни беше извадено живо от развалините на жилищен блок.

Под бурните аплодисменти на хората наоколо, спасителите го предадоха на баща му. Според агенция "Франс прес" майката на бебето също е била извадена жива малко след това.

В събота властите не актуализираха данните за жертвите. По последна информация те са 1430 души, заяви днес председателят на Националното събрание (парламента) Хорхе Родригес.

Броят на ранените е 3200 души, а на изгубилите домовете си вследствие на бедствието - 3100, добави Родригес пред държавната телевизия. Продължава да е много голям броят на хората в неизвестност - над 55 хиляди.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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