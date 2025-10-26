Три екипа на пожарната в Сливен са гасили птицеферма край село Сотиря

Снимка: Пресцентърът на ОД на МВР

Три екипа на РСПБЗН-Сливен са гасили пожар в птицеферма на пътя за село Сотиря, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

По първоначални данни са спасени две сгради и над 80 хиляди яйца. Унищожени са около 200 кв. м покривна конструкция и две помещения, допълва БТА.

Сигналът за пожара е получен в 22:44 часа. Действали са 10 пожарникари с три противопожарни автомобила.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!