Три години затвор за мъж от Пловдивско, убил жената, с което живее на семейни начала

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Окръжният съд в Пловдив осъди мъж на 3 години затвор за убийството на жената, с която е живял на семейни начала в село Бегово. Това съобщават от пресцентъра на институцията.

Случаят е от 11 септември 2020 г. Той е признат за виновен в това, че на 11 септември 2020 г. е причинил на К. К. смърт по непредпазливост.

Съдът оправда подсъдимия по първоначално повдигнатото му обвинение по чл.116 ал.1 т.6а и т.7 вр. чл.115 от НК, като го призна за невинен в това умишлено да е умъртвил другиго и деянието да е извършено в условията на домашно насилие и с користна цел.

Окръжен съд – Пловдив осъди подсъдимия Л. П. да заплати на пострадалите Д. П. и М. П. обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на по 25 000 евро на всяка, ведно със законната лихва, считано от 11.09.2020 г. до окончателното ѝ изплащане, като отхвърли гражданските искове в останалата им част до пълнопредявения размер от 102 258,38 евро /200 000 лева/ като неоснователни и недоказани, съобщават още от Окръжния съд в Пловдив.

Със същата присъда съдът осъди подсъдимия Л. П. да заплати на пострадалите К. К. и Д. К. обезщетение за претърпени неимуществени вреди в размер на по 12 500 евро на всеки, ведно със законната лихва, считано от 11.09.2020 г. до окончателното ѝ изплащане, като отхвърли гражданските искове в останалата им част до пълнопредявения размер от 40 903 евро /80 000 лева/ като неоснователни и недоказани.

Присъдата не е окончателна и подлежи на протест и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.

Редактор "Екип на Петел",

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