Три града за три месеца: WOLT стартира във Варна

Водещата платформа за доставки продължава разширяването си в България, носейки повече удобство, подкрепа за местния бизнес и гъвкави възможности за доходи

След успешно навлизане в София и Пловдив водещата платформа за доставки Wolt вече работи и във Варна. Морската столица на България ще се радва на нов стандарт на удобство – само с едно приложение клиентите могат да поръчват от широка мрежа ресторанти, супермаркети, магазини за козметика, зоомагазини, цветарски магазини и много други. От влизането си на българския пазар през юни 2025 г. Wolt вече си партнира с над 800 търговци, от международни марки до местни фаворити, предоставяйки на клиентите богат избор, а на партньорите – мощни дигитални инструменти и достъп до нови потребители.

„ С Варна Wolt вече е в три български града само за три месеца – темпо, което показва колко много клиентите и партньорите ни очакват,“ казва Ивайло Нецов, генерален мениджър на Wolt България. „По традиция аз лично направих първата доставка в града, защото за Wolt всичко е лично – от начина, по който подкрепяме партньорите си, до момента, в който човек отвори своята поръчка. Скоро сините чанти на Wolt ще станат позната гледка по улиците на Варна. Ние сме тук, за да доставим нов стандарт на удобство и да станем част от ежедневния ритъм на града.“

Като морска столица на България и център за туризъм, бизнес и култура, Варна е естествена стъпка за разширяването на Wolt в страната. Градът предлага отлична среда платформата да се развива и да носи стойност както за клиентите, така и за партньорите. С помощта на Wolt жителите и гостите на Варна вече могат да поръчат от McDonald's, ресторант-пицария Fratelli, пицария „Амичи“, гостилница „Гюрлата“, пицария Casa Felice, Smash Burger, Mangi & Piangi, „Стария Чинар“ и много други.

Доставките във Варна ще се извършват всеки ден от 09:00 до 23:00 ч. Wolt доставя навсякъде – до дома, офиса или дори до любимата пейка в парка, – обезпечавайки максимална гъвкавост, удобство, прозрачност и подкрепа. Клиентите могат да се възползват и от функции като групова поръчка, които улесняват приятели, семейства и колеги да комбинират поръчките си в една обща доставка.

Новите потребители на приложението получават ексклузивна отстъпка от 30% за първите си три поръчки, както и 30 дни безплатна доставка. Платформата предлага плащане с карта или в брой при доставка, което я прави достъпна за широка аудитория. Приложението Wolt е налично за iOS и Android, а поръчки могат да се правят и през уебсайта .

За Wolt

Wolt е технологична компания, основана в Хелзинки с мисията да носи радост, удобство и доходи в кварталите по света. Wolt развива локални търговски платформи, свързващи хора, които искат да поръчат храна, стоки или продукти, с тези, заинтересовани от продажбата и доставката им. Wolt е основана през 2014 г. и обединява сили с DoorDash (NASDAQ: DASH) през 2022 г. Днес оперират заедно в над 30 държави. Научете повече на www.wolt.com .

