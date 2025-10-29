Три институции се договориха за изграждането на пътищата до бъдещата детска болница

Снимка: АПИ

Столичната община (СО), Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) и Здравната инвестиционна компания за детска болница (ЗИКДБ) подписаха споразумение за сътрудничество и координация за изграждане на транспортната и техническата инфраструктура, осигуряваща достъп до бъдещата Национална многопрофилна детска болница (НМДБ) в София.

До 1 юли 2027 г. СО поема ангажимент да започне строителство на довеждащата инфраструктура до детската болница, а АПИ – неизградения участък от Софийския околовръстен път (СОП) между бул. „Никола Петков“ и АМ „Струма“.

Документът регламентира сътрудничеството и отговорностите на трите институции за проектирането и изграждането на наземната и подземната инфраструктура, като определя техните отговорности по отношение на планирането, отчуждителните процедури, подготовката на проектите и строителството, съобщават от АПИ.

Сред ключовите обекти по споразумението е изграждането на липсващите участъци от СОП между кръстовищата с бул. „Никола Петков“ и АМ „Струма“, както и прилежащите пътни връзки, които ще осигуряват достъп до бъдещия болничен комплекс.

Предвижда се Междуведомствена работна група, ръководена от Инвестиционната компания, да координира изпълнението на дейностите. От страна на Столичната община дейностите ще се ръководят от замeстник-кмета по „Обществено строителство“ Никола Лютов.

Подписи под документа положиха кметът на Столичната община Васил Терзиев, изпълнителният директор на ЗИКДБ ЕАД Десислава Малинова и председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев.

Вярвам, че това е първата минимална крачка. Надявам се оттук нататък да заложим много кратки и ясни срокове. Това е проект от национално значение – и за държавата, и за столицата ни, така че трябва да обедини усилията ни, каза изпълнителният директор на ЗИКДБ ЕАД Десислава Малинова.

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще изпълни ангажимента си за изграждането на Софийския околовръстен път, на прилежащата инфраструктура и на двете кръгови кръстовища, с които не само ще се осигури достъп до бъдещото здравно заведение, но и ще се улесни пътуването на всички столичани, каза председателят на Управителния съвет на АПИ инж. Йордан Вълчев. Той подчерта, че за стартиране на строителните работи пътната администрация разчита много на партньорството със Столична община и завършването в срок на устройствените и отчуждителните процедури и добрата координация с експлоатационните дружества, за да имат строителите фронт за започване на работа и реализирането на проекта.

„Споразумението за общите ни действия е свързано с дългоочакван проект от национално значение. Затова всичко, което зависи от нас, съм убеден, че ще направим, и заедно ще работим съвместно в координация, за да имаме добър резултат“, заяви кметът Васил Терзиев.

„Частта от Околовръстния път, осигуряваща достъп до болницата, ще бъде приоритет в изпълнението на проекта и затова благодаря на колегите от АПИ. Околовръстният път е изключително важен както за болничния комплекс, така и цяла София, осигурявайки връзка на западните и южните райони, на АМ „Тракия“ и АМ „Струма“, допълни зам.-кметът по строителство Никола Лютов.

Здравната инвестиционна компания ще има ангажимент да предоставя информация за проекта на болницата, включително транспортно-комуникационни анализи, планове и проучвания, свързани с реализацията на проекта за лечебното заведение. Компанията ще изготвя и предоставя прогнозни данни за очаквания трафик, който ще бъде генериран от болницата, с цел осигуряване на адекватно оразмеряване на транспортната инфраструктура.

Агенция „Пътна инфраструктура“ има ангажимент да изпълни всички неизградени участъци от Софийски околовръстен път между бул. „Бъкстон“ и АМ „Струма“, в това число и прилежащата инфраструктура и двете кръгови кръстовища в участъка от ул. „Никола Петков“ до АМ „Струма“, със срок на стартиране на строително-монтажните работи в участъка от ул. „Никола Петков“ до АМ „Струма“ до 01.07.2027 г. При изпълнение следва да се приоритизира реализацията на частта, осигуряваща достъп до Националната многопрофилна детска болница.

Агенцията ще предоставя също и график за придобиване на имотите, необходими за реализацията на СОП, както и всички проекти. Тя ще отговаря и за изпълнението на строителните дейности по Околовръстния път, заедно с прилежащата инфраструктура и двете кръгови кръстовища в участъка от ул. „Никола Петков“ до АМ „Струма“.

Столичната община се задължава да осигурява и своевременно да предоставя данни от действащите устройствени планове, както и от други административни актове, свързани с устройството на територията. Общината ще координира и приоритизира дейностите по планиране, проектиране и изграждане на общинската улична мрежа, осигуряваща достъп до болницата, като ще предоставя индикативни графици за тяхната реализация.

Столичната община ще осигури проекти и изпълнение на инженерната инфраструктура водопровод, канализация, сградни отклонения, пътни връзки от СОП до болницата, тротоари и улично осветление, спирки на градския транспорт, както и скоростни и алтернативни трасета за линейки.

Предвижда се да бъде изграден открит паркинг за свободен достъп на общински терени.

Столичната община отговаря и за координацията с експлоатационните дружества – „ЕСО“ ЕАД, „Софийска вода“ АД, „ЕРМ ЗАПАД“ АД, „Топлофикация София“ ЕАД, „Улично осветление“ ЕАД и други.

Общината има ангажимент за одобряване на устройствените планове; възлагане на проектирането и оценката на съответствието на инвестиционните проекти, съгласуване и одобряване на проектите, издаване на разрешения за строеж, както и въвеждането на обектите в експлоатация.

