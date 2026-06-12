Три катастрофи на Аспарухов мост във Варна предизвикаха задръствания

Кадър Фейсбук, Виждам те КАТ-Варна, Св. Иванов

Три катастрофи са станали днес на Аспаруховия мост в посока Варна. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в морската столица.

Първият инцидент е станал в 08:10 ч. Предизвикана е верижна катастрофа с участието на пет моторни превозни средства. Няма пострадали. След своевременната реакция на полицейските служители автомобилите са изтеглени до Северния пътен възел.

Второто пътнотранспортно произшествие е настъпило в 08:45 ч. между четири автомобила. Има едно пострадало лице, което е транспортирано до болнично заведение. Пострадалият е в добро състояние, извън опасност за живота, с контузия на гръдния кош.

Последният инцидент е станал в 10:45 ч. Катастрофата отново е била верижна - с четири автомобила. Участниците в инцидента са отказали транспортиране до лечебно заведение, уточняват от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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