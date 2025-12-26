Три коли и автобус се удариха при верижна катастрофа във Враца

Снимка: МВР

Три коли и автобус се сблъскаха в късния следобед на околовръстния път на Враца. Градски автобус по неясни още причини е спрял рязко.

Три автомобила, които са карали след него, са се ударили в рейса една след друга, съобщава bTV.

От полицията твърдят, че шофьорите на леките автомобили не са спазвали дистанция.

В автобуса е имало едни пътник, който не е пострадал. Щетите са материални и са сериозни.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!