Три коли и автобус се удариха при верижна катастрофа във Враца
Снимка: МВР
Три коли и автобус се сблъскаха в късния следобед на околовръстния път на Враца. Градски автобус по неясни още причини е спрял рязко.
Три автомобила, които са карали след него, са се ударили в рейса една след друга, съобщава bTV.
От полицията твърдят, че шофьорите на леките автомобили не са спазвали дистанция.
В автобуса е имало едни пътник, който не е пострадал. Щетите са материални и са сериозни.
