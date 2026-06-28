Три коли се блъснаха на Аспарухов мост във Варна

Кадър Фейсбук, Катастрофи България, И. Богданова, И. Владимиров

Поредната верижна катастрофа е станала на Аспарухов мост във Варна. Това се вижда от видеоклип, публикуван във фейсбук групата "Катастрофи България".

Този път са се блъснали три автомобила. Инцидентът е станал на средата на моста, в платното за Варна.

За момента няма данни има ли пострадали. Единствено се виждат материални щети по автомобилите.

Редактор "Екип на Петел",

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