Три медала за българските кикбоксьори от Световните игри в Китай

снимка: Българска конфедерация по кикбокс

Националите по кикбокс Александра Георгиева, Димитър Стоянов и Борислав Радулов спечелиха първите медали за България от престижния спортен форум в Китай.

21-годишната Александра Георгиева спечели сребърен медал в категория до 60 килограма в стил пойнт файтинг, след като бе надиграна на финала от британката Евелин Нейенс с 13:15 точки. Възпитаничката на Иван Георгиев допусна изоставане с 4 точки след първата част не успя да навакса докрая, въпреки че можеше да направи обрат, но дадена точка буквално секунда преди края на срещата подпечата успеха на първата в ранглистата британка Нейенс.

Сребърен медал спечели и Димитър Стоянов в стил К1 на ринг, в категория до 75 килограма. 25-годишният Стоянов отстъпи финалният си двубой срещу израелеца Осаид Джодах с 0:3 съдийски гласа.

Преди това световният ни шампион Борислав Радулов спечели срещата за бронзовия медал в категория до 63 килограма, стил пойнт файтинг. Българинът контролираше от самото начало двубоя срещу германеца Роланд Вициан, който спечели с 19:9 точки във втория рунд.

Президентът на Българска конфедерация по кикбокс и муай тай Галин Димов е изключително доволен от представянето на нашите състезатели.

„ За Борислав Радулов мога да кажа, че той трябваше да бъде на финала и никой не очакваше, че така ще се развият събитията в първият му двубой, който загуби само с една точка пасив. Това все пак са Световни игри и тук е елита в нашия спорт. В спора за бронзовото отличие, той показа, че е в пъти на по-високо ниво от съперника си и го победи с 10 точки разлика. При такава голяма разлика мача директно се спира и се обявява победителят. За съжаление Димитър Стоянов даде реванш на израелския състезател, независимо, че се раздаде на сто процента във финала. Този път съперникът му беше по-подготвен. На Александра Георгиева мога да кажа едно огромно „Браво“. С такава съперничка, която е №1 в ранглистата и е безспорна световна и европейска шампионка да загубиш с една точка и то дадена в последната секунда на срещата преди края на мача не е коректно, но въпреки това 15:13 е резултат, който показа, че Александра се справи максимално добре на финала. Тя е много млада и аз вярвам, че в следващите години ще има огромен успех на татамито при жените“, заяви Галин Димов веднага след награждаването на тримата ни медалисти.

