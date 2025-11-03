Три местности край Варна остават без вода днес
03.11.2025 / 08:36 0
Поради планово изграждане на нови ВиК връзки по главен водопровод "Варна-Златни Пясъци " оставя три местности край Варна без вода днес.
Става въпрос за м."Евксиноград", м. Траката" и м."Ален Мак", чието водоподаване ще бъде възстановено до около 20.00 ч., съобщават от ВиК Варна.
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
