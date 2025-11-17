Три мобилни станции ще проверяват качеството на въздуха във Велико Търново

Снимка: Пиксабей

РИОСВ – Велико Търново възложи на Изпълнителната агенция по околна среда измерване качеството на атмосферния въздух в три квартала на старопрестолния град във връзка с множеството сигнали от граждани за замърсяване на въздуха.

Мобилната автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух към Регионална лаборатория Русе е разположена до сградата на ОДЗ „Ален мак“ в кв. „Бузлуджа“. Станцията ще измерва основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: фини прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и озон, във времеви обхват от 72 часа – от 18 до 20 ноември. След това станцията ще бъде позиционирана последователно в кварталите „Колю Фичето“ и „Зона Б“ за измерване на същите показатели със същата продължителност, съобщават от РИОСВ – Велико Търново.

Две мобилни станции на Регионалните лаборатории Русе и Варна ще извършат контролно измерване на емисиите от всички изпускащи устройства на „Кроношпан България” ЕООД, включени в Комплексното разрешително на дружеството (№ 570-Н0/2018 г.). За период от седем дни – от 17 до 23 ноември, ще бъдат измервани показателите прах, органични вещества, определени като общ въглерод, азотни оксиди (NOХ) и серен диоксид (SO2).

След приключване на измерванията и получаване на данните, РИОСВ ще оцени измерените показатели с приложимите норми в Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

В началото на ноември т.г. по време на извънредна проверка на дружеството е извършено контролно измерване на емисиите от две от изпускащите устройства на площадката на „Кроношпан България” ЕООД – след сушилня и преса към линия за производство на ПДЧ. Получените резултати показват спазване на нормите за тези източници, определени с издаденото на дружеството комплексно разрешително.

