Три момчета нападнаха и обраха свой връстник на централен варненски булевард
Непълнолетен младеж е нападнат от три момчета, които са му откраднали портмонето с известна сума пари в него.
Сигналът за грабежа е подаден от пострадалото момче в Първо РУ, а случката е станала преди дни на централен варненски булевард, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.
Бързата реакция на полицаите обаче довела до установяване и задържане на извършителите на деянието. Арестувани са един малолетен и двама непълнолетни младежи, известни на МВР.
Срещу тях е образувано досъдебно производство.
