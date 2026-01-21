Три момчета нападнаха и обраха свой връстник на централен варненски булевард

Булфото

Непълнолетен младеж е нападнат от три момчета, които са му откраднали портмонето с известна сума пари в него.

Сигналът за грабежа е подаден от пострадалото момче в Първо РУ, а случката е станала преди дни на централен варненски булевард, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Бързата реакция на полицаите обаче довела до установяване и задържане на извършителите на деянието. Арестувани са един малолетен и двама непълнолетни младежи, известни на МВР.

Срещу тях е образувано досъдебно производство.

