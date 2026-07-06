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Три населени места край Варна от полунощ са без вода, аварии оставят на сухо още абонати

06.07.2026 / 08:22 0

Булфото

От 00.00 ч. до около 12.00 ч. днес, 6 юли, част от Игнатиево, село Въглен, както и местност Планова са без вода. Причината е авария, съобщават от ВиК Варна.

Поради аварии без водоподаване днес във Варна и региона остават също:

  • от 8 часа до около 17 часа - част от ж.к."Младост".

* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД

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