Три населени места край Варна от полунощ са без вода, аварии оставят на сухо още абонати
06.07.2026 / 08:22 0
Булфото
От 00.00 ч. до около 12.00 ч. днес, 6 юли, част от Игнатиево, село Въглен, както и местност Планова са без вода. Причината е авария, съобщават от ВиК Варна.
Поради аварии без водоподаване днес във Варна и региона остават също:
- от 8 часа до около 17 часа - част от ж.к."Младост".
* Информацията се обновява на база подадени съобщения от "ВиК Варна" ООД
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