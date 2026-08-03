Три нови района са заплашени от наводения при поройни дъждове във Варна

снимка: Читател "Петел"

След поройния дъжд на 22 юли, който наводни улици, мазета и приземни етажи във Варна, Басейнова дирекция – "Черноморски район" подготвя нов План за управление на риска от наводнения за периода 2028–2033 г. Според експертите освен променящия се климат, важна роля за предотвратяването на подобни бедствия имат навременната поддръжка на речните корита, деретата и дъждоприемната инфраструктура.

Новият план представлява актуализация на действащия документ, като включва нова оценка на районите с потенциален риск от наводнения и вероятността от възникването им, предаде БНТ.

"Планът за управление на риска от наводнения за периода 2028–2033 г. е актуализация на действащия план. Направена е нова оценка на районите със значителен потенциален риск от наводнения в Черноморския басейнов район. Към момента сме определили 37 проектни района, като спрямо действащия план са добавени още три – районите на село Тича, село Равна гора и село Росен и района на село Крапец", обясни в "Денят започва" директорът на Басейнова дирекция – "Черноморски район" Явор Димитров.

По думите му рискът от наводнения зависи не само от природните условия, но и от изпълнението на заложените превантивни мерки:

"На много места са предвидени мерки като изграждане на корекции, диги и поддръжка на речните корита. Когато те бъдат изпълнени, рискът намалява. Ако не бъдат реализирани, това се отчита при актуализацията на плана и съответният район може да остане в групата с повишен риск", посочи Димитров.

Басейновата дирекция извършва и контрол върху състоянието на речните участъци, като при установени нарушения налага санкции.

"Постоянно сме на терен, извършваме проверки, издаваме предписания и при необходимост налагаме административно-наказателни мерки. Независимо дали става дума за областни администрации или местни власти, когато работата не е свършена, се налагат санкции", каза още директорът.

Според него Варна е сред градовете, изложени основно на риск от т. нар. дъждовни наводнения. Все по-интензивното застрояване в периферията на града и недостатъчната поддръжка на инфраструктурата допълнително увеличават опасността.

"Новите квартали ограничават естественото оттичане на водата, а на места се натъкваме и на незаконни премествания на дерета. Освен това в много случаи дъждоприемните шахти не се почистват редовно. Те се запушват с отпадъци и листа, не могат да поемат водния поток и това води до натрупване на вода по улиците", предупреди Явор Димитров.

По думите му справянето с риска от наводнения изисква както инвестиции в инфраструктурата, така и редовна поддръжка и отговорност от страна на институциите и гражданите.

Редактор "Екип на Петел",

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