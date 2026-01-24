Три пожара от сутринта в Старозагорско, два от които бушуват в къщи

Булфото

За три пожара от сутринта съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Стара Загора.

По първоначална информация минути след 10 часа днес е получен сигнал за пожар в склад за дървен материал в Раднево. Изпратени са екипи на Пожарната и огънят е локализиран. На място има екип на Пожарната за наблюдение. Няма пострадали, посочват от полицията.

Предстои оглед на склада за установявяне на щетите. По случая е започнато досъдебно производство.

Екипи на Пожарната обаче в момента работят и по други два сигнала - единият за пожар в къща село Малко Кадиево, а другия пожар в къща в село Енина. Няма данни за пострадали и на двете места, посочват от полицията.

