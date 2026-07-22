Три пожарни автомобила гасиха пожар на Сточна гара Варна

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Пожар е избухнал в стар и неизползваем железопътен вагон в района на Сточна гара във Варна. Сигналът за инцидента е подаден около 09:30 часа.Незабавно към мястото са изпратени няколко екипа на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, които са овладели и потушили огъня.

По първоначална информация няма данни за пострадали хора. От МВР съобщиха, че за момента няма данни за умишлен пожар или човешка небрежност, но причините за възникването му тепърва ще бъдат изяснявани, предаде Радио Варна.

Районът на пожара, който е в непосредствена близост до постройки и инфраструктура на ЖП Гара Варна е силно обрасъл със сухи треви, неподдържан и пожароопасен. Като се прибавят към всичко това и наличието на напоени със смазочни масла стари вагони, всеки изхвърлен фас или счупено стъкло е предпоставка за пожар. Самият район е неподдържан, запуснат и без очевиден контрол. Дали в самите изоставени вагони се настаняват клошари или бездомни хора тепърва ще се уточнява. Усещането за безстопанственост в района разбира се е субективно, но осезаемо.

Редактор "Екип на Петел",

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