Три пункта за раздаване на минерална вода и днес във Варна
снимка: Община Варна
Във връзка с предупрежденията за високи температури и днес Община Варна организира пунктове за раздаване на минерална вода на гражданите. Те са разположени в централната част на града – в пешеходната зона пред хотел „Черно море“, в района на Катедрален храм „Успение Богородично“ (Козирката) и пред сградата на Централна поща. Предвидено е пунктовете да обслужват минувачите между 12:00 и 13:00 ч. В организацията са включени и доброволци към общинската дирекция „Превенции“ и към Българския Червен кръст.
Призовават се гражданите да бъдат внимателни, да ограничат престоя си на открито и продължителното излагане на слънце в най-горещите часове на деня, както и да приемат достатъчно течности, препоръчват от Община Варна.
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