Три сестри се удавиха при плаване с лодка с мигранти

Трагедия с мигранти в морето.

Три млади сестри се удавиха при плаване с гумена лодка, пълна с десетки други мигранти от Либия до Италия, съобщава "Ройтерс".

Германската спасителна благотворителна организация RESQSHIP посочи, че телата на момичетата - на 9, 11 и 17 години, са били открити в лодката, която е била "опасно пренаселена" и е била разбивана от вълни с височина до 1,5 метра, преди спасителен кораб да пристигне на мястото, пише news.bg.

Сред 65-те души, спасени от кораба на благотворителната организация "Надир", са три бременни жени, деца и 7-месечно бебе. Един човек е паднал зад борда по-рано по време на прехода и все още е в неизвестност.

Не се предоставят подробности за националността на трите загинали момичета.

"Надир" е прехванал гумената лодка, която е отплавала от Зувара в Либия през нощта срещу петък, след като е бил предупреден от оператора на спасителната линия Alarm Phone.

Италианската брегова охрана евакуира 14 души - медицински случаи и техни роднини - в събота следобед и ги отведе до остров Лампедуза, където "Надир" пристигна по-късно през деня с останалите оцелели и телата на трите момичета.

