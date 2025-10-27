Три случая на заразени със СПИН от началото на годината в Монтанско

Снимка: Пиксабей

Три случая на заразени със СПИН са открити в Монтанско тази година, съобщи пред журналисти д-р Елена Тодорова от Регионалната здравна инспекция (РЗИ) - Монтана.

Инспекцията изпълнява дейности по Националната програма за превенция на сексуално предавани инфекции, като от началото на тази година са направени над 3000 изследвания на около 700 души.

При изследванията за ХИВ, сифилис, хепатит Б и хепатит С са отчетени 26 реактивни резултата, като тези хора са насочени към специалист по инфекциозни болести и личен лекар за лечение, предава БТА.

Изследванията са напълно безплатни и анонимни, като резултатите не се разгласяват никъде, а се съобщават само на пациента, от който са взети, уточни д-р Тодорова.

