Три танкера са атакувани с дронове в Черно море

28.05.2026 / 12:41 2

Има съобщения за атаки с дронове днес срещу три танкера в Черно море в близост до северния турски бряг, предаде агенция Ройтерс, като се позова на турската корабна агенция „Трайбека“.

Танкерът „Джеймс Втори“, плаващ под флага на Палау, който е без товар в момента, се е намирал на около 50 мили (80 км) северно от района Тюркели в Черно море, когато е станал инцидентът, съобщи логистичната компания, която работи основно с кораби, които преминават или оперират в турските пристанища и проливите Босфор и Дарданели, пише БТА.

Танкерите „Алтура“ и „Велора“, плаващи под флага на Сиера Леоне и също без товар, са били атакувани в приблизително същия район, допълва агенцията.

Катери на Бреговата охрана са изпратени на мястото за оказване на помощ, а всички членове на екипажите на танкерите са в добро състояние, съобщава още агенцията, цитирана от Ройтерс.

Русия и Украйна често атакуват пристанища и танкери на другата страна, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна преди повече от четири години. Нито една от двете държави не е поела отговорност за новите предполагаеми атаки, отбелязва Ройтерс.

Турското министерство на транспорта не беше незабавно достъпно за коментар относно инцидентите поради мюсюлманския празник Курбан Байрам.

Коментари
2
0
kris (преди 52 минути)
Рейтинг: 615506 | Одобрение: 120271
Току що показаха откъде идва атаката....Малко по-надолу от Одеса, а другата точка на изстрелване е близо до границата с Молдова и Дунав.....Говори се за подвижни групи на ВСУ.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
3
0
Off Road (преди 1 час)
Рейтинг: 57756 | Одобрение: 13556
Я ми припомнете кога Русия е атакувала танкер и въобще търговски кораб в международни или чужди териториални води?

