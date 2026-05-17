Три успешни мисии на въздушния медицински транспорт в рамките на деня

Снимка: Булфото

Три успешни мисии на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха са реализирани в рамките на днешния ден.

Първият сигнал за искане на въздушен медицински транспорт е подаден към Координационната централа на ЦСМПВ от МБАЛ „Иван Селимински“ – Сливен, за 32-годишен мъж в хеморагичен шок.

Полетът е осъществен от Сливен до вертолетната площадка на УМБАЛ „Лозенец“, където пациентът е оставен за лечение в отделението по съдова хирургия, съобщават от ЦСМПВ.

По време на първата мисия бе осъществена и втора мисия по въздух от дежурните екипи на оперативната база в София - за 10-годишно момче с хемиплегия.

Непосредствено след постъпването му в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ – Велико Търново е подаден сигнал от началникът на отделението по "Анестезиология и интензивно лечение" - д-р Сибила Маринова, за необходимостта от приемането му в лечебно заведение с по-високо ниво на компетентност.

Детето е транспортирано по въздух от Велико Търново до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина“. От там екип на СБАЛ по детски болести "Проф. Иван Митев", с детски реанимобил поема момчето за последващо лечение.

Междувременно към КЦ на ЦСМПВ е подаден и трети сигнал от МБАЛ „Иван Селимински“ – Сливен за дете на 1 година и 1 месец, в епистатус, добавят още от Центъра.



Веднага след приключване на предходната мисия авиомедицинският екип от оперативната база в Сливен се насочва към лечебното заведение, за да транспортира детето до "Детска неврология" на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – Пловдив.

