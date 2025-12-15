Три влекача теглят танкера "Кайрос" към Бургаския залив

Булфото

В 9:45 часа танкерът "Кайрос" потегли от района на Ахтопол, теглен от три влекача. Той ще бъде преместен в Бургаския залив.

Операцията започна в 06.00 ч. тази сутрин, предаде БНР.

За успешното ѝ провеждане държавата осигури 1 200 000 лева.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!