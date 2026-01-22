Три земетресения с магнитуд над 4 тази нощ в Турция

Пиксабей

Три земетресения с магнитуд над 4 по скалата на Рихтер са регистрирани през нощта в района на северозападния турски град Съндъргъ (окръг Балъкесир), предаде Анадолската агенция, позовавайки се на информация от турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

По данни на АФАД късно снощи в района на Съндъргъ са регистрирани два силни труса – един в 23:11 ч. местно време (22:11 ч. българско време) с магнитуд 4,1 и един в 23:28 ч. местно време (22:28 ч. българско време) с магнитуд 4,4. В 02:24 ч. местно време (01:24 ч. българско време) тази сутрин е регистриран още един трус с магнитуд 4 по скалата на Рихтер. Трите земетресения са регистрирани на дълбочина между 10 и 13 км.

За момента няма данни за пострадали хора и нанесени щети вследствие на земетресенията, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!