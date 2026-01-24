Три земетресения с магнитуд над 5 и 4 от снощи насам в Турция, предизвикаха паника сред хората

Пиксабей

Три земетресения с магнитуд над 5 и 4 по скалата на Рихтер, регистрирани от снощи насам в северозападния турски град Съндъргъ (окръг Балъкесир), предизвикаха паника сред хората.

Снощи след полунощ силен трус е разтърсил Съндъргъ, съобщи турската държавна телевизия ТРТ Хабер, предаде БТА.

По информация на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), трусът е бил с магнитуд 5,1 по Рихтер и на дълбочина 11,04 километра.

Трусът е усетен силно в окръжния град Балъкесир, в Истанбул и в град Измир. Няма данни за пострадали хора и щети, но земетресенията са предизвикали силна паника сред населението на Съндъргъ, както и в Балъкесир.

Тази сутрин нови два труса – съответно с магнитуд 4,1 и 4,2 – са разтърсили района в 10:34 часа местно време (9:34 часа българско време). Трусовете са последвали един след друг в период от 9 секунди, информира АФАД, като допълва, че те са били на дълбочина съответно 10,7 и 6,1 километра.

Миналата година в Съндъргъ беше регистриран трус с магнитуд 6,1, при който загинаха двама души, а над 29 бяха ранени. Също така преди дни, през нощта на 22 януари т.г., в района на Съндъргъ бяха регистрирани три земетресения с магнитуд над 4 по скалата на Рихтер.

„Към момента няма неблагоприятни ситуации. Проучванията на място от АФАД и съответните ни институции продължават“, заяви областният управител (валия) на Балъкесир Исмаил Устаоглу в публикация в социалните мрежи.

Директорът на Дирекцията по комуникациите към Президентството на Република Турция Бурханеттин Дуран написа в профила си в социалната мрежа Ен Сосиал (NSosyal), че всички съответни турски институции и звена щателно продължават теренните проучвания и оценки на ситуацията в рамките на своите зони на отговорност.

„Учтиво молим нашите граждани да следват изявленията и потвърдената информация, предоставена от нашите официални институции, и да не се доверяват на непроверена информация“, посочи Дуран.

Турският сеизмолог проф. д-р. Йовгюн Ахмет Ерджан коментира пред Хаберлер, че „сеизмичната активност в Съндъргъ е от типа „афтършок“ (трус след голямо земетресение – бел. ред.)“. Той предупреди, че афтършоковете ще продължат, но заяви, че не се очаква магнитудът им да надвиши 4,5 по Рихтер.

Друг учен, проф. Наджи Гьорюр, посочи пред Улусал ТВ, че земетресенията водят до изтъняване на земната кора на места, което води до увеличаване на тектоничната сложност.

