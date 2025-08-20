Три жени се озоваха във варненския арест

снимка Булфото

Три жени се наложи да посетят варненския арест за различни кражби. Вчера полицаите от Първо РУ и РУ Аксаково установили и задържали две жени на 32 и 33 години за срок до 24 часа след подадени жалби. Според първоначалната информация те са извършили кражби на лични вещи от търговски обекти.

Едната е присвоила документи и 100 лева, а другата е взела мобилен телефон на подалия сигнала мъж. Инкриминираните вещи са били намерени и приложени към образуваните бързи производства.

25–годишна бургазлийка е задържана вчера в Първо РУ. Преди два дни тя откраднала електрически скутер, чрез срязване на проволка, заключваща инкриминираната вещ към уличен стълб. В хода на проведените оперативно- издирвателни дейности от криминалистите извършителката била установена. По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата, съобщиха от полицията в града.

