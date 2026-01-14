Триъгълникът на властта пак почна да се пълни с хора, този път срещу хартиения вот

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

България е на прага на поредните извънредни парламентарни избори. Точно затова в момента горещата тема в парламента е Изборният кодекс. Опозицията настоява за машинно гласуване, тъй като то гарантира по-справедлив вот, но управляващата коалиция спъва промяната. Заради това от ПП-ДБ призоваха днес хората да излязат по площадите, за да заявят волята си. Всички опозиционни партии в парламента заявиха подкрепата си за този протест с искане за 100% машинен вот.

Началният час на протеста бе обявен за 18 часа тази вечер в центъра на София.

Минути след 18 часа хората започнаха да се събират в триъгълника на властта. Малко по-късно се очакват коментари от ПП-ДБ, както и от хората, които не са съгласни с гласуване с хартия, предаде БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

