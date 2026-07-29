Трибуна Сокол за Гьоко: Благодарим за всяка минута, в която водеше любимия ни Спартак

Снимка Фейсбук, Трибуна Соколъ

Гьоко Хаджиевски не избра лесния път.

Той избра Спартак Варна.

От първия си ден работеше с отдаденост, защитаваше клуба във всяка ситуация и приемаше с еднакво достойнство както победите, така и трудните моменти.

Това пишат на страницата на Спартак във Фейсбук.

До последния си ден остана верен на професионализма, принципите и уважението към емблемата.

Във футбола резултатите често остават на първо място, но има хора, които оставят много повече от тях. Оставят пример със своето отношение, честност и уважение към клуба, футболистите и привържениците.

Такъв човек е Гьоко Хаджиевски.

Благодарим за всяка минута, в която водихте нашия любим Спартак Варна.

Благодарим за усилията, за битките, за достойното поведение и за уважението, което показахте към синьо-бялата фланелка и към всички спартаклии.

Пожелаваме Ви крепко здраве, лично щастие и още много успехи. Убедени сме, че където и да продължи Вашият път, ще бъдете ценен и уважаван така, както заслужавате.

Вратите на Спартак Варна винаги ще бъдат отворени за хората, които са служили честно, почтено и с достойнство на този клуб.

Благодарим Ви, господин Хаджиевски!

Веднъж спартаклия – завинаги част от синьо-бялото семейство.

На добър час и Само Спартак!, се казва още в публикацията.

Редактор "Екип на Петел",

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