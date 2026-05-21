Трибуна Соколъ: Всички плътно зад Спартак

Снимка Фейсбук, Трибуна Соколъ

Соколи, в петък (22.05) от 18:00 часа ни предстои мачът на сезона за нашия клуб — последен мач от първенството и последен домакински двубой!

Съдбата вече не е изцяло в нашите ръце, но това никога не е било причина да сведем глави. Ние сме минавали през какво ли не и точно в такива моменти най-силно се вижда кой истински обича Спартак!

Нашата задача е пределно ясна — победа и само победа!

Затова в петък няма място за оправдания, няма място за колебания — нужна е ПЪЛНА МОБИЛИЗАЦИЯ!

Това написаха от Трибуна Соколъ на страницата си във Фейсбук.

Ето как продължава публикацията:

Всички плътно зад отбора! Нека футболистите усетят, че зад тях стои цялата синьо-бяла общност и че ще ги подкрепяме докрай — и в добро, и в зло!

Подкрепата трябва да бъде на живот и смърт, а поведението в сектора — достойно за емблемата, която защитаваме!

Всички заедно се събираме в "Indian Bar" на стадион Спартак от 17:00 часа.

Спартак не е просто клуб...Спартак е начин на живот!

Само НИЕ!!!

„За три точки ний дошли сме, равен мач дори не щем!!!

