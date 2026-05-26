Тридневен „Уикенд на детето" завладява Еко-комплекс „Извори" край Варна

Варна се готви за едно от най-мащабните събития по повод Деня на детето тази пролет. От 30 май до 1 юни Имоти Премиер и Еко комплекс „Извори" организират за поредна година „Уикенд на детето" — тридневен празник под открито небе с музика, игри, атракциони и незабравими емоции за цялото семейство.

През трите дни посетителите ще могат да се забавляват с едни от най-любимите изпълнители и артисти в България – Любо Киров, Крисия, 100 кила, Торино и Пашата, Ненчо Балабанов, Александър Колев, Влади Карамфилов - Въргала и още други. Програмата започва всеки ден от 10 ч в Еко-комплекс „Извори“ с луна парк, аниматори, тематични зони, спортни активности, DJ парти атмосфера и много други забавления.

На 30 май на сцената ще се качат Влади Карамфилов – Въргала и Торино и Пашата, а на 31 май ще се проведе и специален конкурс по пеене за деца, воден от Александър Колев, с участието на 100 Кила и Влади Карамфилов – Въргала като жури. Големият победител ще има възможността за дует с Александър Колев и 100 кила на сцената - изживяване, което обещава да остане незабравим спомен за едно талантливо дете. Записванията за конкурса са възможни онлайн и в деня на събитието. След конкурса на сцената за специално участие ще се качи 100 кила с Yana Estrella.

Кулминацията е на 1 юни — Деня на детето. Водещ на празничната програма ще бъде любимецът на малки и големи Ненчо Балабанов. Денят е изпълнен с йога, футбол, щафетни игри, лека атлетика и Labcoin игри. На сцената ще излезе Крисия, която ще отпразнува рождения си ден заедно с всички деца, а финалът на тридневния празник е концертът на Любо Киров.

Еднодневният билет е на цена от 10 евро на човек, а тридневният пакет — 20 евро. Децата до 3-годишна възраст влизат безплатно. Билетите могат да бъдат закупени на касата на всички Магазини 300, както и в деня на самото събитие. Имоти Премиер и Еко-комплекс „Извори“ предлагат и специални пакетни условия за детски градини и училища при предварително записване.

Повече информация — на страниците на imotipremier.com и Еко-комплекс „Извори" във Фейсбук и социалните мрежи.



*публикация