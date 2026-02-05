Трифонов: Аз нали ви казах!

кадър ФБ

Фразата, която най-много мразя, е: „Аз нали ви казах“.

И сега, на фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети в България, отново съм принуден да кажа: „Аз нали ви казах“.

Това коментира във "Фейсбук" Слави Трифонов.

Случилото се с изтеклите кадри от камерите в тези салони и помещения и изтичането им впоследствие в сайтове за порнографско съдържание е ужасно, отвратително, страшно и гнусно.

Тези събития на практика поставиха темата за конкретно законодателство с цел превенция. Законодателство, което именно „Има такъв народ“ предложи преди няколко месеца. То беше свързано именно със защитата на личното пространство на всеки един български гражданин. Повтарям - на всеки един български гражданин. Със защита на интимния му живот. Със защита на здравния му статус. Със защита на семейството, децата, честта и достойнството. Въпреки това партии и медии около тези партии крещяха, че това е цензура и нарушава свободата на словото.

Искам сега същите тези кресливи партийки и присъдружни журналисти да обяснят на всички потърпевши, че изтеклите кадри и снимки са защита на свободата на словото.

Ако някои от вас, които изговорихте толкова лъжи срещу нашето предложение, се окаже, че е главен герой в тези кадри, аз мога ли да го кача в интернет и да кажа, че подкрепям свободата на словото, защото вие така разбирате „свободата на словото“? И ако някой скочи срещу мен, аз да кажа, че това е цензура?

Истината е, че ако законът на „Има такъв народ“ беше приет, хората, отговорни за тази мръсотия, щяха да са там, където им е мястото - в затвора!, пише той, цитиран от факти.бг.

