Трифонов, ИТН: Може да прецените кой е крив и кой е прав

Лидерът на “Има такъв народ” Слави Трифонов отново изрази мнението си, че гласуването с машини със сканиращи устройства е най-доброто решение за предстоящите избори.

“Сега ще напиша един разяснителен текст, в който ще обясня защо машините за гласуване със сканиращи устройства са най-добрият вариант за гласуване в България. Без фалшификации, без манипулации и защо с такива машини гласуват в САЩ”, започва съобщението си Трифонов.

“Първо - При гласуване на машина със сканиращо устройство избирателят получава хартиената бюлетина и отбелязва с Х партията, за която дава гласа си. Второ - Поставя попълнената бюлетина в сканиращото устройство. Машината я сканира и бюлетината пада в избирателната урна. В този момент машината отчита подадения глас и преброява за кого е гласувано. Трето - Ако избирателят се е объркал, например драснал е извън квадратчето или е попълнил две квадратчета, по време на сканирането машината му връща бюлетината като неправилна. Тя се унищожава и му се дава нова бюлетина за гласуване. Четвърто - След края на изборния ден машината принтира хартиен протокол, на който са отбелязани броят бюлетини в урната и коя партия колко гласа е получила. А бюлетините остават в ЗАПЕЧАТАНАТА урна. Така разпечатаният протокол и запечатаната урна с бюлетини отиват в Районната избирателна комисия и там, едва там, се въвеждат данните”, се казва в аргумента на лидерът на ИТН.

Според Трифонов изводът от това е, че хората в комисиите в избирателните секции не пишат протоколи, което означава, че не могат да се фалшифицират и подменят.

“Например, на последните парламентарни избори броят на недействителните бюлетини беше 51 791, тоест един цял български град е бил зачеркнат като гласоподаватели. Представяте ли си - 51 791 човека са били прецакани като гласоподаватели. Така че трябва да бъде ясно: фалшификации и манипулации при машини със сканиращи устройства са невъзможни”, даде пример бившият депутат.

Друга причина, която Трифонов подчерта, е, че софтуерът не може да бъде хакнат и да генерира фалшиви кодове.

“Вие сте умни - сами ще прецените. Знам, че в България всеки разбира от всичко, но изборният процес е едно от най-важните неща за демокрацията. Нашият вот трябва да бъде справедливо отчитан и “Има такъв народ” прави всичко възможно това да се случи. Така че вие, които четете този текст, сега спокойно може да прецените кой е крив и кой е прав”, завърши Трифонов,, предаде днес.бг.

