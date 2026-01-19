реклама

Трифонов: Приветствам Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България

19.01.2026 / 19:27 5

Снимка: Фейсбук

Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България. Това написа във фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

Публикацията му е по повод обръщението на президента към нацията, от което стана ясно, че Румен Радев ще подаде оставка и ще създаде партия, с която ще се яви на предсрочните парламентарни избори. 

"Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната", написа още Слави Трифонов.
 
„Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия, завършва той.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
уйчо (преди 27 минути)
Рейтинг: 122512 | Одобрение: 6937
В турция щели да правят нов сериал за Дон Кихот, рицарят на печалния образ - Тенеке бабаит, кахърлъ суратлъ.
0
0
Дедо (преди 31 минути)
Рейтинг: 24926 | Одобрение: 6951
Славчо ще носи копието на Радев... ( по Дон КихотУхилен)...
2
0
kjk (преди 42 минути)
Рейтинг: 173743 | Одобрение: 18748
Чалгарите, само за трубадури стават!!!;)НамусенГняв Всяка жаба да си знае гьола!!!;)УсмивкаАнгелче
2
0
MrBean (преди 47 минути)
Рейтинг: 204700 | Одобрение: -1630
Няма,тия ще са трубадурите на новата власт!
2
0
бачо Кольо (преди 54 минути)
Рейтинг: 21210 | Одобрение: 5670
А на тебе "Сбогом"от политическия живот!
Колкото повече,толкова повече!

