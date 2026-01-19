Трифонов: Приветствам Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България

Снимка: Фейсбук

Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България. Това написа във фейсбук лидерът на „Има такъв народ“ Слави Трифонов.

Публикацията му е по повод обръщението на президента към нацията, от което стана ясно, че Румен Радев ще подаде оставка и ще създаде партия, с която ще се яви на предсрочните парламентарни избори.

"Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната", написа още Слави Трифонов.



„Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия, завършва той.

