Трифонов с коментар за пребития от младежи полицейски началник

04.09.2025 / 20:17 3

кадър ФБ

Лидерът на ИТН с коментар относно пребития шеф на МВР в Русе. Според него нападението показва "пълно незачитане на държавата".

"Рано сутринта днес беше жестоко пребит директорът на русенската полиция, защото, забележете, направил забележка на група младежи. Държавата е това, което сме ние. Каквито сме ние, такава ни е и държавата. Ние я правим такава. Когато нападнат шефа на полицията, това не е просто криминално престъпление. Директорът на полицията не е просто човек – той е представител на институцията, на държавата. И атаката срещу него показва пълно незачитане на държавата – все едно я няма. Затова, в този случай, държавата трябва да реагира бързо и безкомпромисно. Но освен криминална проява, случилото се е и човешка трагедия. Затова е най-малкото неморално да се използва този случай за политическа употреба. Така мисля аз", написа той в социалната мрежа Facebook, предаде Нова тв.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 11 минути)
Рейтинг: 141454 | Одобрение: 15899
А за терористите, дето включиха ръчката на трамвая какво ще кажеш ???;)Намусен:errm:
2
0
kris (преди 1 час)
Рейтинг: 502681 | Одобрение: 92351
Няма как да се зачита държава в която няма кой да налага наказания, или те са толкова незначителни, че всъщност не са наказания.....Наоколо е пълно с идиоти дето трябва да са в затвора.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
1
0
robotron2000 (преди 1 час)
Рейтинг: 49879 | Одобрение: 1844
точно тезии чингита докараха държавата до там! сега един сърба попарата утре и други! не можете даже със хулигани да се справите! тръгнали престъпници да ловят! удариха дъното ченгесарите всички за уволнение! 

