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Тригодишно дете загина след инцидент в Пловдив

22.06.2026 / 14:42 0

Булфото

Тригодишно момченце е починало тази сутрин след трагичен инцидент в пловдивския квартал „Столипиново“. По първоначална информация детето се е задавило след поглъщане на предмет при все още неизяснени обстоятелства.

Нещастният случай е станал около 10:00 часа. След инцидента родителите незабавно са транспортирали детето до ДКЦ „Изток“, където личният лекар е предприел действия за оказване на спешна медицинска помощ.

Въпреки направените опити за реанимация, момченцето е починало. По предварителни данни причината за смъртта е задушаване.

Информацията е потвърдена за bTV от източници в Министерството на вътрешните работи. По случая се извършва проверка, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около инцидента.

Очаква се допълнителна информация от компетентните органи.

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