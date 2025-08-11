Трик лъже камерите за скорост

Кадър Фб

Правилата за движение по пътищата все още са по-скоро пречка, отколкото гаранция за безопасност за много шофьори. Вместо да ги следват, някои от тях предпочитат да търсят трикове, които ще им позволят се измъкнат след превишаване на скоростта, заснето от камера. А както се вижда, креативността на шофьорите за заобикаляне на правилата достига нови висоти, предаде automedia.investor.bg.



Един от нашумелите трикове през последните месеци е използването на комплект изкуствени листа, които са прикрепени към регистрационния номер с електромагнит. В случай на среща с полицията, водачът натиска бутон на дистанционното, електромагнитът спира да работи и листото пада от само себе си. Това решение струва 45 евро, но се оказа, че има доста по-евтин метод с подобна ефективност.

В социалните мрежи се появи видео, което вече има над 10 млн гледания. Неговият автор предлага да завържете единия край на рибарска корда към чистачката, а към другия да прикрепите листо и да го поставите върху регистрационния номер. Той обаче не обяснява дали листото трябва да бъде прикрепено с някакво деликатно лепило или с нещо друго. Идеята е, че в случай на полицейска проверка е достатъчно да активирате чистачките и тогава листото ще бъде откъсната.



Разбира се, този трик има огромен недостатък, защото със сигурност въздушната вълна по време на движение вероятно ще вдигне листата независимо от движението на чистачките. Да не говорим, че наличието на въже или корда, закачена за чистачката, най-вероятно ще предизвика интерес от страната на полицията. Да не говорим, че този метод е незаконен и се наказва.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!