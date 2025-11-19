Трик с мебели прави жилището по-топло

Пиксабей

Ако в дома ви е малко по-студено, дори когато отоплението е включено, една проста стъпка може да помогне.

Докато повечето домашни експерти препоръчват обезвъздушаване на радиаторите по това време на годината, друг трик се оказва също толкова полезен, пише Сън.

Въпреки че обезвъздушаването на радиатора е важна зимна стъпка, друг трик може да помогне за допълнително подобряване на топлинната ефективност (стоково изображение)

От студени петна до странни шумове, много проблеми с радиатора могат лесно да бъдат решени чрез обезвъздушаване.

Обезвъздушаването на радиатор означава просто да освободите въздуха, задържан вътре, за да подобрите ефективността.

Обезвъздушаване на радиатори

За да извършите този процес, експертите препоръчват да включите отоплението си и да проверите за студени петна по-високо по радиаторите.

След това трябва да изключите отоплението и да изчакате радиаторите да се охладят, преди да започнете да ги обезвъздушавате.

С помощта на ключ за обезвъздушаване на радиатора или плоска отвертка отворете клапана на радиатора обратно на часовниковата стрелка, като използвате кърпа за по-добро захващане, ако е необходимо.

Поставете съд с широко гърло под клапана, за да уловите водата, когато се изпуска.

След като звукът от изпускания въздух спре и водата започне да тече равномерно, затворете клапана.

Жизненоважно е да изчакате радиаторът да се охлади и да се уверите, че отоплението е напълно изключено, преди да извършите този процес.

Пропускането на тази стъпка може да доведе до изгаряне от горещата вода или парата във вашия радиатор.

И макар че това е удобен трик за икономия на гориво през зимата , една още по-лесна стъпка може да подобри още повече радиаторите ви.

Преместване на мебели

Експертите обясниха, че премахването на препятствия от радиаторите може незабавно да направи стаята да се усеща по-топла.

Големи предмети, като например дивани, трябва да се пренаредят, така че да не поглъщат топлината от радиатора.

Според професионалиста, подредбата на мебелите ви може да „канализира топлината в стаята“.

Освен че подобрява ефективността на отоплението във вашия дом и ви спестява пари от сметките за енергия, тази проста стъпка има и друго предимство.

Преместването на мебелите ви дори на няколко сантиметра от радиатора ще помогне за предотвратяване на евентуални топлинни щети с течение на времето

