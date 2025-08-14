Трик със старт бутона на колата

Пиксабей

Новите автомобили все повече напомнят на интелигентни системи на колела, в които добрият стар механичен ключ е оставен на заден план. Сега, за да влезете в купето и да стартирате двигателя, е достатъчно да имате със себе си електронен ключодържател с чип и да натиснете бутона за стартиране.

В същото време много собственици на автомобили дори не осъзнават, че този бутон е способен на нещо повече от просто стартиране или спиране на двигателя, automedia.investor.bg.

Същността на технологията е проста - чипът вътре в ключодържателя постоянно изпраща криптиран сигнал. Веднага щом собственикът е наблизо, колата разпознава кода и автоматично отваря вратата. Да, теоретично сигналът може да бъде прихванат, но производителите не спират дотук - те подобряват защитата и добавят функции, които увеличават удобството и безопасността.

Една от тези допълнителни функции е заключването на волана. За да го активирате след спиране на двигателя, достатъчно е отново да натиснете бутона с надпис „Старт-Стоп". Това не е абсолютна защита срещу кражба, но за престъпниците такова препятствие може да се превърне в сериозно усложнение и значително да намали шансовете им за успех.

Собствениците на автомобили с бутон за стартиране на мотора често се сблъскват с неприятна функция - веднага след като двигателят бъде изключен, захранването на бордовата мрежа незабавно се изключва. В този момент мултимедийната система спира да работи, музиката или телефонният разговор спират и те не могат да бъдат продължени без рестартиране на двигателя.

Производителите са предоставили няколко начина за заобикаляне на това ограничение. Един от тях е да поставите скоростния лост в неутрално положение ("N") и да задействате ръчната спирачка. В това положение електрониката остава активна, тъй като контролният блок не дава команда за изключване на захранването, както се случва в режим "P".

При някои модели има и друг трик - изключете двигателя, като задържите бутона на селектора на скоростната кутия. Това ви позволява да поддържате електрическите системи работещи и спокойно да завършите започнатото, независимо дали става въпрос за изслушвана на любима песен, важно обаждане или настройка на маршрут.

Понякога си струва да дадете преднина на горивната система преди стартиране на двигателя. Това е особено полезно след дълъг престой на автомобила или в студено време, когато стартирането е трудно. В крайна сметка обичайното натискане на бутона "Старт-Стоп" незабавно стартира двигателя, което не винаги е оптимално при такива условия.

Има начин да направите старта по-мек. Първо активирайте запалването, като натиснете "Старт-Стоп", без да натискате спирачката. През това време помпата ще изпомпва гориво и ще създаде желаното налягане в системата. След това натиснете отново, но вече дръжте спирачката - двигателят ще се включи с вече подготвена система и стартът ще бъде много по-лесен.

