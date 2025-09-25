Трик в Гугъл мапс показа камерите за скорост в реално време

Кадър Ютуб

В света на навигационните приложения, Google Maps често е критикуван, че не показва местоположението на камерите за засичане на скоростта. Това накара много шофьори да се обърнат към Waze, приложение, също разработено от Google, което предлага тази популярна функция. Един малък трик обаче ви позволява да добавите това предупреждение за камерите към Google Maps и това би могло да промени ситуацията за много потребители, особено с нарастващата популярност на приложението, пише Аутомедия Инвестор.

TomTom, дългогодишна компания за GPS решения, се възползва от тази ситуация с умна идея. Компанията е намерила начин да използва голямата потребителска база на Google Maps, за да популяризира услугите си. С приложението TomTom AmiGo вече е възможно да се интегрира предупреждение за камерите за скорост директно в Google Maps, което се оказва популярно сред много потребители на Android.

TomTom AmiGo се откроява със способността си да се наслагва върху Google Maps, благодарение на вградена функция на смартфоните с Android. За съжаление, тази опция остава недостъпна за потребителите на iOS, тъй като Apple не позволява показването на плаващ уиджет върху друго приложение.

Какво трябва да направите

За да се възползвате от този трик, просто трябва да следвате няколко прости стъпки. Първо, изтеглете приложението TomTom AmiGo от Play Store. След като го стартирате, отворете главното меню, като щракнете върху трите вертикални точки в долния ляв ъгъл и изберете "Меню". След това активирайте настройката "Режим на наслагване", като позволите на TomTom AmiGo да преминава през други приложения.

След като направите това, на картата в Google Maps ще се появи плаващ уиджет. Този малък инструмент ефективно предупреждава шофьорите за камерите за скорост и дори им позволява да ги докладват в реално време, като ги докоснат. Освен това може да местите уиджета свободно по екрана, за да отговаря на вашите предпочитания.

За да работи всичко това, приложението трябва да се използва директно на смартфона като GPS екран (а не чрез Android Auto или CarPlay). Също така е важно да конфигурирате правилно синтеза на реч и да активирате режима на наслагване в настройките на телефона, така че уиджетът да може правилно да показва контролните зони и знаците за ограничение на скоростта

