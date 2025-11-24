Трилър в Поповица: 82-годишният бивш военен застрелял внука и съпругата си заради имот

Булфото

Сред основните причини за убийството в Пловдивското село Поповица са влошените отношения между дядото и внука заради хазартна зависимост на младия мъж и възможност да продаде семейната къща. Това стана ясно на съвместен брифинг на Окръжната прокуратура и Областната дирекция на МВР в Пловдив, пише Новини.бг.

Около 08:30 часа на 22 ноември е получен сигнал на тел. 112 за възникнал инцидент в къщата на възрастната двойка, който е подаден от дъщеря им.

На 22 ноември в село Поповица, Пловдив е извършено умишлено убийство на 21-годишен мъж, на 76-годишна жена и последвало самоубийство на 82-годишен мъж. Разследването е започнало веднага, обясни зам.-окръжният прокурор на Пловдив Ангел Ангелов.

Бивш военен застреля съпругата и внука си

Според Ангелов, причината е вероятността той да продаде семейната къща, собствеността на която му е била прехвърлена преди това от неговия дядо.

"Във всекидневната на първия етаж са открити мъж на дивана с огнестрелна рана в областта на шията и 76-годишна лежащо болна жена с една рана в гърдите. На втория етаж е бил 21-годишният мъж, който е прострелян четири пъти. Към момента е установено категорично, че става въпрос за двойно убийство с последващо самоубийство, извършени с незаконна ловна пушка", посочи още Ангелов.

По думите му внукът е живеел заедно с баба си и дядо си от около месец и половина. "До момента няма сигнали в полицията за възникнали скандали и насилие в семейството. По делото са налице доказателства за влошени отношения между дядото и внука заради негова хазартна зависимост и вероятността той да продаде къщата, собствеността, за която му е прехвърлена от неговия дядо", каза още той.

Събраните доказателства сочат, че 82-годишният мъж, който е бивш военен, е прострелял с незаконна ловна пушка внука си и съпругата си, след което се е самоубил. Към момента липсват доказателства за друг извършител на деянията, добави още зам.-окръжния прокурор на Пловдив Ангел Ангелов.

Директорът на ОДМВР-Пловдив, старши комисар Станимир Калоферов, потвърди, че оръжието на престъплението е незаконно притежавана ловна пушка, а на мястото са намерени и няколко гилзи. Водещата версия остава, че 82-годишният мъж е извършителят и няма данни за намеса на друго лице. Разследването по случая продължава с разпити на свидетели и назначаване на множество експертизи, включително за наличие на алкохол и наркотици в кръвта на тримата починали.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!