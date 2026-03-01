Трима американски войници загинаха при операцията в Иран

Кадър Ютуб

Американците дадоха жертви вм Иран.

Трима американски военнослужещи са загинали по време на изпълнение на задачите си в рамките на операция Epic Fury, а петима други са тежко ранени. Това съобщават от Американското военно командване.

Няколко военнослужещи са получили по-леки наранявания от шрапнели и сътресения на мозъка.

Те вече са в процес на възстановяване и постепенно връщане към служба. Мащабните бойни операции продължават, а действията по реагиране са в ход, посочват от Пентагона.

"Ситуацията остава динамична. От уважение към семействата на загиналите, допълнителна информация, включително имената на военнослужещите, няма да бъде оповестявана до изтичането на 24 часа след официалното уведомяване на техните най-близки роднини", допълват от там, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!