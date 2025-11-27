Трима аут от групата на Черно море за мача с Ботев (Пд), Живко Атанасов се завръща

Снимка: ПФК Черно море

Треньорът на Черно море - Илиан Илиев, определи група от 21 футболисти за гостуването на Ботев Пловдив от 17-ия кръг на efbet Лига. „Моряците“ ще бъдат без десния си краен бранител Цветомир Панов, който все още се възстановява от травма, съобщават от клуба.

Аут са още Жоао Педро и Фелипе Кардозо. За сметка на това в групата се завръща Живко Атанасов, който пропусна домакинството на Локомотив София заради контузия. В групата попадна младият Емануел Няголов.

„Моряците“ се изправят срещу Ботев в събота - 29 ноември, от 15 ч. на стадион „Христо Ботев“.

Групата: Пламен Илиев, Кристиан Томов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Емануел Няголов, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Дани Мартин, Жоао Бандаро, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Мартин Милушев, Давид Телеш, Андреяс Калкан, Николай Златев, Уеслен Жуниор, Георги Лазаров, Селсо Сидней, Густаво Франса

