Трима български сноубордисти стигнаха до финалите в паралелния гигантски слалом в Банско

Пиксебей

Трима българи стигнаха до финалите в паралелния гигантски слалом в първия състезателен ден от Световната купа по алпийски сноуборд в Банско. Това предаде БТА.

При мъжете това сториха световният шампион в паралелния слалом Тервел Замфиров, който е трети, и бившият носител на Световната купа Радослав Янков, който е шести.

При жените място сред най-добрите 16 намери Малена Замфирова, която също е трета.

Банско приема за пети път стартове от Световната купа по сноуборд, като до момента най-добрите резултати за България са постигнати от Радослав Янков. През 2017 година той спечели паралелния гигантски слалом и остана втори в другия старт, а през миналата година в същата дисциплина стигна до трето място. Точно през миналата година в Банско изгряха и звездите на брата и сестратата Замфирови, като за Малена, която тогава бе само на 15, това бе дебют, а за Тервел това бе първи пробив при мъжете с четвърто място.

От 13:00 часа днес тримата ще опитат да запишат нови призови класирания, а възможност за такива ще имат и в неделя, когато има нов старт в паралелния гигантски слалом.

Самата Световна купа бе открита в петък с парад на нациите по улиците на Банско. В него участие взеха сноубордистите, техните щабове и други официални лица, а събитието предизвика голям интерес сред жителите и гостите на града, които се събраха на улица "Пирин", за да видят и поздравят състезателите.

Церемонията по откриването завърши с изтеглянето на номерата на състезателите на днешния старт, а президентът на Българска федерация ски Цеко Минев и кметът на Банско Стойчо Баненски пожелаха успех на участниците и заявиха, че в България всички те ще се чувстват като у дома си.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!